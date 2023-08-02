بوزيدي: “من لا يريد اللعب في الجياسكا الله يسهل عليه”

أطلق مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، تصريحات مثيرة للجدل، بخصوص الميركاتو الصيفي الحالي الخاص بفريقه.

وقال بوزيدي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء: “بالنسبة للاعبين.. من يريد اللعب في الجياسكا الله يبارك ومن لا يريد أقول له الله يسهل وبالتوفيق في ناد آخر”.

وجاءت تصريحات مدرب الشبيبة بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا، حول تراجع جمال بلعمري، عن خطوة الالتحاق بالنادي، عقب تجديد الثقة في بوزيدي.

وواصل بوزيدي قائلا: “يجب أن نتخلى عن عبارة الشبيبة كبيرة عليك، من يريد اللعب معنا ووجد راحته من الناحية المالية أو من جانب آخر مرحبا به”.

وختم: “هناك من يريد اللعب في العاصمة ومن يريد الاحتراف ونحن نحترم خياراتهم كل لاعب في تسيير مشواره”.