بوزيدي: “نتمنى أن يكون التحكيم في المستوى”

تمنى مدرب مولودية وهران، يوسف بوزيدي، أن يكون التحكيم في المستوى، خلال المواجهة المرتقبة بين ناديه والاتحاد السوفي.

ويستقبل “أبناء الحمري” الوافد الجديد على البطولة المحترفة، مساء اليوم السبت، في قمة سباق البقاء، برسم الجولة الـ 18، وتملك المولودية 11 نقطة في المركز ما قبل الأخير، الذي يقبع فيه الاتحاد السوفي بـ 7 نقاط.

وقال بوزيدي: “أتمنى أن يكون التحكيم في المستوى من الجانبين، والميدان هو الفاصل.. من جهتنا حضرنا جيدا وبالرغم من الغيابات واعون بالمسؤولية، ليست بخصوص اللقاء فقط وإنما في سباق البقاء”.

وواصل مدرب الحمراوة في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لناديه: “لا يوجد فريق كبير وآخر صغير، وحضرنا للمباراة مثل بقية اللقاء. ولكن المعطيات تختلف طبعا، ولكن الشخص المحترف يعمل في كل الظروف بجد”.

وفي المقابل، تأسف بوزيدي، على الغيابات الكثيرة التي سيعرفها الفريق. لاسيما وأنه فشل في استعادة بعض المصابين وخسر أيضا خدمات اللاعب عرجي.

مشيرا إلى أن مباراة الكأس أمام بني ثور، أثرت في الفريق كثيرا. بخسارة الثنائي حميدة ومطراني، مبرزا في السياق ذاته، بأن كروم الذي كان مهددا بالغياب سيكون معنيا بلقاء اليوم أمام الاتحاد السوفي.