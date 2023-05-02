بوزيدي: “واع بوضعية شبيبة القبائل وتحقيق البقاء ليس مستحيلا”

رفع مدرب شبيبة القبائل الجديد، يوسف بوزيدي، التحدي بخصوص مستقبل الفريق في المحترف الأول، مؤكدا بأنه واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

واستنجندت إدارة الكناري ببوزيدي، على أمل إنقاذ الفريق من شبح السقوط. بتواجده في المركز ما قبل الأخير، بـ 17 نقطة على بعد 4 نقاط من منطقة النجاة و3 لقاءات متأخرة.

وفي تصريحات خص بها صفحة الشبيبة. أمس الاثنين، على هامش أول حصة تدريبية. قال بوزيدي: “أشكر الجميع سواء الإدارة أو الأنصار، بالنسبة لي عدت إلى بيتي، وشرف لي العودة إلى فريق كبير أعرفه حق المعرفة.”

كما أضاف ذات المتحدث: “حظيت بترحاب كبير من طرف اللاعبين. الأمر الذي جعلني أحس وكأنني هنا منذ فترة طويلة، خاصة وأنني أعرف البعض منهم”.

وبخصوص أهدافه مع الشبيبة، علق بوزيدي: “نحن هنا من أجل تحد صعب ولكنه ليس مستحيلا.. أنا واع بوضعية الفريق، وسنضع اليد في اليد من أجل تحقيق هدفنا”.

وختم خليفة ميلود حمدي، بخصوص حظوظ فريقه في تحقيق البقاء: “نملك كل الامكانيات اللزمة، من لاعبين وأنصار وجاهزون لتحقيق حلم منطقة”.