بوزيدي يبرمج مباراة ودية تحضيرا لمواجهة بارادو

قرر المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، برمجة لقاء ودي اليوم الاثنين، تحضيرا لمباراة الجمعة القادمة، أمام الضيف أتليتيك بارادو.

وكشفت إدارة الشبيبة في منشور على حسابها عبر “فيسبوك” بأن تشكيلتها ستواجه مساء اليوم الاثنين، نظيرتها من شبيبة عزازقة، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، بداية من الساعة 16:30.

ومن المرتقب أن يمنح المدرب بوزيدي، الفرصة في ودية اليوم، للعناصر التي لم تشارك في جولة افتتاح الموسم الجاري، التي فاز بها الكناري بهدف من دون رد أمام مضيفه نجم مقرة، أول أمس السبت.