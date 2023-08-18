بوزيدي يكشف سببب اختتام تربص تيكجدة قبل الموعد المحدد

رفع مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، الغموض حول السبب الرئيسي، وراء اختتام تربص الفريق بأعالي تيكجدة، قبل موعده المحدد.

وكان مقررا أن يستمر تربص الكناري إلى غاية الـ 23 أوت الجاري بأعالي، تيكجدة، غير أن إدارة النادي أعلنت عن اختتامه أمس الخميس، مع برمجة تربص جديد بتونس ينطلق بعد غد الأحد.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لمركز “تيكجدة” أشاد بوزيدي، بالظروف التي وجدها فريقه هناك، لاسيما من حيث الإيواء والإطعام، مشيرا إلى أنه شخصيا اكتشف مركبا رائعا لم يكن يعرفه من قبل.

قبل أن يعيب بوزيدي، عن مركز تيكجدة، غياب ملاعب كثيرة، وقال حول هذه النقطة: “للأسف هناك بعض النقائص.. النقطة التي أريد التحدث عنها هي أن المركز يحتاج لملعب آخر”.

وواصل مدرب الكناري: “هناك ملعب وحيد، ولما لا يكون هناك اثنان على الأقل.. يوجد هنا 4 أندية ونحن في فترة التحضيرات، ولا أظن أن هناك فريق يرغب في التدرب ما بين الساعة الـ 10:00 أو 11:00 صبحا، ولا حتى عند الساعة 15:00 أو 16:00.