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الرياضة

بوساحة: “عملنا بجهد كبير في تربص وهران تحضيرا لـ”الكان””

بقلم كريم تيغرمت
بوساحة: “عملنا بجهد كبير في تربص وهران تحضيرا لـ”الكان””
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تحدثت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، لينا بوساحة، عن التحضيرات الجارية، استعدادا لدخولهن غمار منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وصرحت اللاعبة بوساحة، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “ركّزنا في تحضيراتنا الأولى ضمن تربص وهران، على الجانب البدني بالدرجة الأولى، أين كان العمل جد شاق”.

كما أضافت: “عملنا أيضا من الجانب الفني، على أنماط اللعب التي نسعى لتطويرها في المباريات التحضيرية المقبلة”.

وتابعة لينا بوساحة: “بعد انهائنا المرحلة الأولى من التحضيرات بوهران، باشرنا المرحلة الثانية بالعاصمة، والتي سنخوض فيها مباريات ودية، قبل دخولنا غمار “الكان””.

رابط دائم : https://nhar.tv/szyS6
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