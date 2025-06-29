بوساحة: “عملنا بجهد كبير في تربص وهران تحضيرا لـ”الكان””
بقلم كريم تيغرمت
تحدثت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، لينا بوساحة، عن التحضيرات الجارية، استعدادا لدخولهن غمار منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات.
وصرحت اللاعبة بوساحة، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “ركّزنا في تحضيراتنا الأولى ضمن تربص وهران، على الجانب البدني بالدرجة الأولى، أين كان العمل جد شاق”.
كما أضافت: “عملنا أيضا من الجانب الفني، على أنماط اللعب التي نسعى لتطويرها في المباريات التحضيرية المقبلة”.
وتابعة لينا بوساحة: “بعد انهائنا المرحلة الأولى من التحضيرات بوهران، باشرنا المرحلة الثانية بالعاصمة، والتي سنخوض فيها مباريات ودية، قبل دخولنا غمار “الكان””.
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