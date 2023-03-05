بوسام الاستحقاق.. رئيس الجمهورية يكرم البعثة الجزائرية الموفدة إلى تركيا وسوريا

كرم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أفراد الحماية المدنية، الذين شاركوا في عملية الإنقاذ في تركيا وسوريا. وهذا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وخلف الآلاف من الوفيات والجرحى.

كما منح رئيس الجمهورية، وسام الاستحقاق الوطني من درجة مصف عشير لأفراد فوج القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. وأعضاء فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري. وهذا نظير تشريفهم للجزائر. واحترافيتهم العالية وإنسانيتهم الكبيرة المستلهمة من قيم ومآثر ثورتنا الخالدة.

حيث جاءت التكريمات كالآتي: من الحماية المدنية، العون فارس، مولاي خليفة، المقدم بوشريفي ناصري، الطبيب الرائد مينوار الياس. النقيب تيغرين هشام، الملازم الأول حمداس طارق عن الحماية المدنية، الملازم بلحاج زكريا. المساعد باشا فاتح، العريف هطال عزيز، الرقيب محرز حليم.

ومن القوات الجوية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي، المقدم رماضنة سعد، الرائد بوطالب محمد، النقيب بوميمون بلال، الملازم الأول غربي عادل، المساعد الرئيسي معزوز سمير.

ومن الهلال الأحمر الجزائري، قريشي ياسمينة ، ليزا سايج، محمد لمين عبو، رشيد بوطايبي.

في حين، تابع سلسلة التكريمات، كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي. إضافة إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وعمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، والفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقرحة.

وعبرت سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس، بإسمها الخاص وباسم الحكومة التركية عن امتنانها العميق لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري، نظير هبّتهم التضامنية الواسعة مع تركيا إثر الزلزال المدمر.

كما جاء ذلك، خلال استقبال السفيرة، من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، قالت السفيرة، بأنّ الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركيين، تأثروا كثيرا برسائل التضامن وبالمساعدات المادية والبشرية العاجلة القادمة من الجزائر.