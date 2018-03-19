بوسليماني :”في الحراش خاطينا الشرك بالله”

وجّه عُضو “ديريكتوار” إتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، سهامه نحو المُدرب السابق لفريقه، التونسي، حمادي الدو والمُشرف حاليا على دفاع تاجنانت.

وصرح لتلفزيون “النهار” :”الجميع شاهد الأمور التي يجيدها هذا المُدرب”. مُلمحا للأمور “الغريبة” التي كان بصدد رميها قبل مواجهة النصرية.

وإتهمه بصفة غير مُباشرة بالسحر والشعوذة قائلا :”نحمد الله أنه لم يقم بذلك معنا، ونحن في الحراش خاطينا الشرك بالله”.

وظهر “الدو” وهو يرمي في أرضية “20 أوت” بالطول والعرض وفي الشباك بعض “الأشياء” إعتبرها الكثيرون بمثابة “سحر” للفوز بالمُباراة.