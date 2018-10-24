 بوشارب: “أتعهد أن يكون المجلس الشعبي الوطني صرحا للديمقراطية”

قال معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إنّ الهيئة التشريعية ستكون صرحا للديمقراطية ومجالا للمبادرات السياسية.

وخلال كلمة له أمام نواب البرلمان بعد تزكيته رئيسا جديدا للهيئة التشريعية”البرلمان” قال بوشارب إن على عاتقه مسؤولية في هذه المرحلة الجديدة .

وأنه إخلاصا للأمانة التي أولاها له الرئيس بوتفليقة، فإنه سيعمل على ترسيخ قواعد التكامل بين الحكومة والفصل مابين السلطات والمؤسسات الدستورية.

مضيفا ، أنه سيكرس ثقافة التوافق بين مكونات المجلس واللجان والكتل البرلمانية، على أن يكون المجلس الشعبي الوطني صرحا للديمقراطية.

كما دعا نواب المجلس بمختلف التشكيلات السياسية لمحاربة الفساد ودرء التحديات الخارجية للبلاد.