بوشارب: “الأفلان يرتب بيته وسنعقد مؤتمر استثنائي في أوانه”

قال المنسق الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني أنه سيتم عقد مؤتمر استثنائي للأفلان في الوقت المناسب.

واوضح بوشارب على هامش اللقاء الذي جمعه برئيس حزب “تاج” عمار غول، أنه تم الإنتهاء من عملية الدراسات، في حين تبقى بعض ملفات عالقة يتم دراستها.

ومن جهة أخرى أكد بوشارب أنه تم الإتصال بجميع مناضلي الأفلان و”لا مشكلة لنا مع أي أحد، على غرار، “عمار سعداني الموجود في الاجندة ويحظى باحترام”.

وبخصوص العهدة الخامسة قال المنسق الوطني للأفلان، أنه سابق لأوانه الحديث عن ترشح الرئيس بوتفليقة.

موضحا أن الجزائر عندها رئيس إلى غاية أفريل 2019 و عهدة الرئيس لا تزال، عندما تحن فترة الترشيحات تعرفون مرشحنا.”

وقال بوشارب أن اطارات الأفلان في الأونة الاخيرة تسعى ترتيب بيت الحزب وعودة الحزب الى اصل وجوده الى مبادئه.