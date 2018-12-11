بوشارب: “عقلانية الخيارات الوطنية جعلت الجزائر استثناء جيوسياسيا وثقافيا”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء، أن “جزائر اليوم” تعد استثناء في مجالها الجيوسياسي والثقافي.

وأرجع سبب هذه الخصوصية في كلمته التي ألقاها بمناسبة باليوم البرلماني حول دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إلى ما أسماه بعقلانية الخيارات الوطنية.

والقائمة على استقلالية قرارات الدولة وانفتاحها على كل مجالات النشاط الإنساني.

وقال بوشارب إن الجزائر، العريقة بتاريخها والغنية بتراثها، تطمح دوما لأن تكون فاعلة بإنتاج القيم.

كما تبرزه مساهمات المصالحة الوطنية، التي بادر بها الرئيس، في حل الأزمات وصون الحياة وبناء الأمن.

وأضاف أن الجزائر تبنت في مختلف دساتيرها وتشريعاتها قواعد ومبادئ متوافقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

والتي تعززت بمختلف القوانين والقرارات والسياسات المعتمدة.