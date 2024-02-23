بوشار: “مواجهة يونغ أفريكانز ليست حاسمة في سباق التأهل”

أكد مدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار، بأن مباراة ناديه أمام المضيف يونغ أفريكانز التنزاني، ليست حاسمة في سباق ضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي “أبناء لعقيبة” غدا السبت بممثل الكرة التنزانية، برسم الجولة الـ 5 من مجموعات “التشامبينز ليغ” ويملك الشباب ومنافسه 5 نقاط مقابل 6 للأهلي المصري و4 لميدياما الغاني.

وعن المواجهة قال بوشار في ندوة صحفية اليوم الجمعة: “أظن أنها ستكون صعبة، والمعطيات تتغير بين البطولة والمنافسة الإفريقية”.

وواصل مدافع الشباب: “سنواجه فريقا جد محترما ويلعب كرة جميلة. وسيكون مدعوما بأنصاره.. لكننا جاهزون من أجل العودة بنتيجة بايجابية”.

قبل أن يوضح بوشار، بأن لقاء الغد يبقى مهما، ولكنه ليس حاسما للشباب من أجل ضمان تأهله، مشيرا إلى أن الفريق سيقدم كل ما لديه لتحقيق نتيجة ايجابية.

للإشارة فإن شباب بلوزداد، سيستفيد من استقبال نادي ميدياما الغاني. في الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات، بينما يحل يونغ أفريكانز ضيفا على الأهلي المصري لحساب ذات الجولة.