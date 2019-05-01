بوشاشي: الحوار طريقة حضارية لحل المشاكل لكننا لن نحاور بدوي وبن صالح

قال المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، إن الحوار طريقة حضارية لحل المشاكل وتجاوز كل العقبات، لكننا لن نحاور بدوي وبن صالح.

وأكد بوشاشي في تسجيل فيديو عبر صفته الرسمية على الفايسبوك، بأن الدعوة إلى الحوار أمر مرغوب في إشارة لدعوة الجيش.

غير أن الإشكال يكمن في الأشخاص الذين سيتم التحاور معهم على حد تعبيه، لأن هؤلاء يضيف بوشاشي من رموز النظام

السابق ونحن كجزائريين لن نثق في رعايتهم لهذا الحوار، لأن مطالب الشعب تتعلق برحيلهم هم أساسا، فضلا عن انعدام الثقة

لدى الشعب في هاذين الشخصيتين لأجل تسيير المرحلة الإنتقالية، ووضع قوانين أو تشريع نظام لتسيير الإنتخابات المقبلة تكون على المقاس.

وأضاف بوشاشي بأن الجزائريين لا يمكن الثقة في رموز النظام القديم لبناء مؤسسات قوية، ديمقراطية تقوم على الشفافية في التسيير.

ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة التوصل لخارطة طريق، يتوافق عليها كل أطياف المجتمع، تقوم على إنشاء لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية

توكل إليها مهمة تنظيم الإنتخاباتالرئاسية المقبلة، وكذا وضع كل الأطر والتنظيمات تحضيرا للإستحقاقات المقبلة لضمان المحافظة على إرادة الشعب.

كما دعا بوشاشي شباب الحراك إلى ضرورة الإستمرار في المظاهرات السلمية،حتى تحقيق كل المطالب والصبر إلى غاية الإستجابة لها جميعا.

مشيرا إلى الإستمرار حتى إعلاء كلمة الشعب، سيقضي نهائيا على طريقة تسيير المؤسسات بالهاتف، وأيضا طريقة التسيير بالأهواء.