بوشاشي: لم ننتصر بعد وهذه الحكومة وبن صالح يجب أن يذهبا

اعتبر المحامي والحقوقي مصطقى بوشاشي، بأن استقالة رئيس الجمهورية إنما هي جزء من انتصار الشعب الجزائري فقط.

وقال بوشاشي في تسجيل فيديو على الفايسبوك، إن تطبيق المادة 102 فقط بعد استقالة الرئيس، يعني أن النظام مستمر.

بحيث ستقوم الحكومة الحالية وعبد القادر بن صالح بتنظيم الإنتحابات الرئاسية المقبلة، وهذا يعني حسبه استمرار هذا النظام في الحكم.

وطالب بوشاشي بضرورة تفعيل المادة 7 و8 لأجل ضمان عودة السلطة للشعب، بهدف اختيار من يمثله في تسيير هذه المرحلة.

حتى يضمن نزاهة وشفافية الإنتخابات المقبلة، ويكون مطمئنا على مآل أصواته وتحقق إرادته في اختيار من يمثله.

واعتبر بوشاشي بأن انتصار الشعب ناقص بهذه الطريقة، لأن هذه الحكومة عُيّنت عشية استقالة الرئيس، ليضمن بها النظام تواجده مجددا.