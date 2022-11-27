بوشطارة.. الجزائر حققت الاستقرار الاقتصادي

قال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن كل المؤشرات تؤكد تمكّن الجزائر من تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أشار مدير الدراسات بالمجلس مهدي بوشطارة، أن الحكومة وظفت مجموعة من الحزم لاسترجاع الاستقرار على جميع المستويات”.

كما أضاف المتحدث للقناة الأولى، أن “الاقتصاد الجزائري بصحة جيدة بفضل السياسة المالية التي اعتمدتها الجزائر”. و”التي ساهمت في إعادة بعث عجلة التنمية”.

في حين، أشار بوشطارة إلى أن “قانون الاستثمار سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني“. “من خلال التدابير الفعلية لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع”. مردفا “سيساهم أيضا في جلب رؤوس أموال جديدة للجزائر من خلال تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من البطالة”. وكذا “ردع البيروقراطية وتجسيد مبدأ الشفافية في المعاملات”.

وأشاد بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفضل التقارير والمذكرات التوجيهية. التي يقدمها للحكومة من خلال دراسة أثر النقطة الاستدلالية أو منحة البطالة أو التقاعد على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وهذا بهدف “المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط ومن أجل أيضا توزيع عادل للثروات”. مردفا أن “التوصيات المقدمة من قبل مصالحه تم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة التي اتخذت عدة إجراءات”.

وأكد مدير الدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “الدولة الجزائرية تركز كثيرا على الجانب الاجتماعي”. الذي “يعتبر من بين الركائز في سياستها الاجتماعية من خلال سياسة الدعم التي انتهجتها”.

في المقابل كشف أيضا عن أنه “من أجل المحافظة على الدعم وتأطيره يجب تطوير منظومة معلوماتية فعالة”. “لتحديد وإستهداف الفئات الاجتماعية المحتاجة للدعم”.