«بوشي» وشقيقان يعتدون على «بروكيرور» ومرافقه باستعمال أسلحة بيضاء على طريقة الأفلام!

الجناة كانوا على متن مركبة «دي أف أم» عندما اعترضوا سيارته وأغلقوا الطريق

الاعتداء جرى في الرشايڤة بتيارت والجناة كانوا يهدفون لسلب أموال الضحيتين

تعرض، ليلة الأربعاء إلى الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة بتيارت ورفيقه، لاعتداء من طرف 3 أشخاص من بينهم شقيقان.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الاعتداء وقع أثناء دخول وكيل الجمهورية مع مرافق كان معه، إلى بلدية الرشايقة على متن سيارة من نوع «أودي» قادمين من تيارت في حدود الساعة الثامنة ليلا.

ولدى وصولهما إلى الممهلات القريبة من ثانوية «سعد دحلب» بالطريق المزدوج وسط البلدية، اعترضت طريقهما شاحنة من نوع «دي أف أم» بنية اللون كان على متنها 3 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 21 و35 سنة تبين لاحقا أن أحدهما يعمل جزارا قصد سلبهم أموالهم، قبل أن يقوم وكيل الجمهورية ومرافقه بمحاولة المقاومة، ليتعرض هذا الأخير لجروح بالغة على مستوى الرأس والعين.

وأصيب بكدمات بعد أن حاول أحدهم طعنه بواسطة سكين، فيما تشابك وكيل الجمهورية مع الآخرين وقام أحدهم بسرقة هاتفه النقال قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

وفور إبلاغها، سارعت مصالح الدرك الوطني لبلدية الرشايڤة إلى التحرك، لتقوم في ظرف قياسي من تحديد هويات الجناة الثلاثة وتوقيفهم في أماكن مختلفة من بلدية الرشايقة.

وأكدت مصادرنا أن أحد المتهمين كان في حالة سكر ساعة توقيفه، ليتم اقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم وإعداد ملفات قضائية ضدهم.

وقد علمت «النهار» أن المعتدين تم تقديمهم مساء أول أمس للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة الذي استمع مطولا إلى الطرفين قبل أن يقرر إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.