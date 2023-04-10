بوطاجين: “من المفروض أن يساعد الحكام بسكرة وليس السياربي”

فتح مدرب فريق اتحاد بسكرة، محمد بوطاجين، النار على الطاقم التحكيمي، الذي أدار مواجهة أمس، أمام الضيف شباب بلوزداد، بقيادة مشارية.

وفي تصريحات إعلامية. بعد اللقاء الذي انتهى بهدف لمثله ضمن الجولة الـ22، قال بوطاجين، إنّ الحكم منح المنافس ضربة جزاء خيالية. مبرزا بأن لاعبه أكد أنه لم يلمس لاعب المنافس.

كما أشار بوطاجين. إلى أنّ ليس الاتحاد فقط من يشكو من الظلم التحكيمي. مضيفا: “بعد كل جولة الجميع ينتقد الحكام وهناك خلل في سلك التحكيم.”

وختم مدرب بسكرة قائلا: “سيّطرنا على المباراة واجتهدنا وسجلنا هدفا، ولكننا ضيّعنا نقطتين بسبب التحكيم..من المفترض أنّ يساعدوننا (يقصد الحكام) وليس السياربي، لكن رانا محقورين من كل جهة”.