بوطريف: “لم أتردد في تلبية دعوة الخضر وأتمنى التأهل لكان 2019”

كشف الوافد الجديد للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، إيدير بوطريف، أنه كان جد سعيد بتلبية دعوة المنتخب الوطني، متمنيا أن يساهم في تحقيق تأهل الخضر لكان 2019.

وصرح إيدير بوطريف، للموقع الرسمي “للفاف”: “تلقيت اتصالا من مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، ولم أتردد في تلبية دعوة بلدي”.

وأضاف لاعب ستاندر دولياج البلجيكي: “كنت أريد اللعب للمنتخب الجزائري منذ مدة طويلة، وأنا سعيد بالدعوة الأولى التي تلقيتها، وبتواجدي هنا”.

وتابع صاحب الـ19 عاما: ” أتمنى أن نحقق التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019، وقبل ذلك الفوز في مباراتنا المقبلة أمام منتخب غانا”.

ويتواجد اللعب إيدير بوطريف، حاليا ضمن تربص المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، الذي يسبق مواجهة منتخب غانا، السبت المقبل، لحساب تصفيات كان 2019.

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