بوعريريج تفقد 4 من أبنائها في فاجعة الطائرة العسكرية

برج بوعريريج هي الأخرى تودع 04 من أبنائها البررة من أفراد الجيش الوطني الشعبي اليوم الأربعاء .

وهذا بعد الفاجعة الأليمة التي هزت الجزائر وشعبها بعد سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك مخلفة 257 شهيد من أبناء الوطن الغالي.

ويتعلق الأمر بثلاث ضحايا تأكدت وفاتهم من بلديات خليل في الجهة الشرقية والتي فقدت الإبن فحيمة عبد الحق .

وبلدية المهير في الجهة الغربية للولاية التي تستعد لتوديع إبنها خرباشي نبيل وهو الآخر جندي إحتياط .

وسجلت بلدية بليمور جنوب شرق الولاية الضحية الثالث زياني فاتح الذي كان أيضا جندي إحتياط.

فيما تتداول أنباء شبه مؤكدة عن تسجيل ضحية رابع في بلدية الرابطة لم يتسنى لنا الحصول على إسمه أومعلومات بخصوصه.

رحم الله شهداءالوطن وألهم عائلاتهم الصبر والسلوان .