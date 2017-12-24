قال وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي،اليوم،إن المردود الإنتاجي الخاص بالاستثمار في القطاع الغابي يكاد “منعدما”.

بوعزقي، وخلال اشرافه على افتتاح الصالون الوطني للاستثمار في قطاع الغابات بولاية تلمسان،قال إنه وبالبرغم من وجود كافة المؤهلات،

التى تجعل من قطاع الغابات يلعب دورا في تنمية الاقتصاد الوطني، سواء من حيث الامكانيات التنظيمية او القانونية والمؤهلات والطبيعية.

الا ان الحصيلة تكاتد “منعدمة” ،يضيف الوزير قائلا إن الهدف من اقامة هذا الصالون هو البحث عن سبل الاستثمار في قطاع الغابات.

لتحقيق مشاركته في التنمية الاقتصادية كاحدى البدائل عن قطاع الحروقات.