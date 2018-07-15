بوعزقي …إجراءات وتسهيلات  لترقية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر

قال عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،أن السلطات العمومية تولي إهتماما بالغا لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.

والتي تعتبر من أهم الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها قطاع الفلاحة في الجزائر والدور المنوط بها للنهوض بالإقتصاد الوطني.

بوعزقي وخلال لقاء وزاري مع إطارات الوزارة خصص من أجل تقييم نشاط الصيد البحري،أكد أنه سيتم ترقية هذا النشاط الهام.

إضافة الى تقديم كل أنواع التسهيلات للمستثمرين سواء كانت قانونية أو إدارية أو جبائية أو بنكية.

كما دعا الوزير الى ضرورة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بغية تحقيق هياكل الغرف الولائية للصيد البحري وتحقيق طموح الفئات المهنية المختلفة.