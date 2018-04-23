بوعزقي: الجزائر تحرص على عصرنة إدارة القطاع لتسهيل أداء الفلاّحين والمربين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الرّيفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الإثنين من قصر المؤتمرات.

أنّ القطاع الفلاحي حقق قفزة نوعية في المنتجات الفلاحية، بمعدلات نمو بلغت 200 بالمائة.

وتعبر هذه المؤشرات الكبرى بفضل السياسة المنتهجة الناجعة التي طبقتها الجزائر للنهوض بالقطاع والأداء الإقتصادي.

منوّها بوعزقي أن الجزائر تحرص على الأداء هذا من خلال التزامها بتحديث وعصرنة الإدارة وكذا تعزيز أجهزة البحث العلمي التي تعد عناصر أساسية للنهوض بالقطاع.

وهذا بغرض تحسين مستويات المعارف وتسهيل الأداء أمام المربين والفلاحين والمزارعين.

وفي ذات السياق قال الوزير، إنّ الجزائر وضمن المخطط الوطني الذي سطرته لإعادة التشجير استطاعت استغلال 1800 هكتار من الأراضي لإعادة تشجيرها.

كما قامت بإعادة مناطق الري التي بلغت مساحتها 3 ملايين هكتار.