بوعزقي يدعو العرب للإستثمار في الفلاحة الجزائرية

دعا وزير الفلاحة “عبد القادر بوعزقي” اليوم الخميس، المستثمرين العرب للإستثمار في الجزائر وإقامة شراكات مع المستثمرين المحليين.

خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، في افتتاح الدورة الـ 84 لإجتماع المكتب التنفيذي لإتحاد المهندسين العرب المنظّمة لأوّل مرّة في الجزائر.

أكد بوعزقي أن المستثمرين العرب مدعوين للحضور إلى الجزائر لتطوير إستثمارات في قطاع الفلاحة، واعدا بتوفير ما يحتاجونه من إمكانيات.

ومن جهته قال رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الزراعيين الجزائريين، “يحيى زان”، أن الفلاحة الجزائرية تقليدية وتعتمد على وسائل بسيطة.

مؤكدا أن الإحتكاك بالمستثمرين الكبار في المجال يساهم في تطويره في الجزائر.