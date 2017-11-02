شكيب خليل يُجيب “وين” راحت الـ 1000 مليار.. !!

أجاب الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، على السؤال الذي طرحته المعارضة على الوزير الأول، أحمد أويحيى، حول أين ذهبت 1000 مليار دولار.

وردّ شكيب،الذي يعرف نشاط غير مسبوق عبر حسابه الرسمي “فايسبوك”، أن 200 مليار من أصل 1000 مليار دولار تذهب للإنتاج الطاقوي.

وقال خليل عبر تعليق في “الفايسبوك”، أنّ 800 مليار المتبقية، تعادل 166 دولار شهريا لكل مواطن جزائري، من أصل 40 مليون نسمة.

وأشار الوزير الأسبق، إلى أن 800 مليار دولار نصفها استثمر بالبنية التحتية الأساسية من جامعات ومستشفيات والسكن والطرقات ومدارس والغاز الطبيعى..”.

والنّصف الآخر ذهب في المواد المدعّمة من طرف الدّولة مثل الحليب والخبز والمواد الإستهلاكية.

وختم شكيب خليل، بسؤال ما تفضلون، 166 دولار التي لا تغني من جوع أو الدعم الذي يستفيذ منه المواطن من الدولة؟.