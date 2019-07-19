بوعلام بوغلاف يهنئ أبناء مستخدمي الحماية المدنية الناجحين في البكالوريا

تقدم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بأحرّ التهاني لكافة مستخدمي القطاع بمختلف الرتب وأبنائهم، بمناسبة نجاحهم في نيل شهادة البكالوريا.

وجاء في برقية التهنئة ” يتقدم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، باسمه وباسم جميع إطارات المديرية العامة للحماية المدنية، ان يزف أحرّ التهاني وأطيب الأماني لكافة مستخدمي القطاع بمختلف الرتب وأبنائهم، بمناسبة نجاحهم في نيل شهادة البكالوريا لسنة 2019، سائلا الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الدراسية و مزيد من النجاح وأن يجعلهم دخرا لوطننا الغالي”.