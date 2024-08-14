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الرياضة

بوعلي مدربا جديدا لمولودية البيض

بقلم محمد لمين صحراوي
بوعلي مدربا جديدا لمولودية البيض
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أعلنت إدارة مولودية البيض، اليوم الأربعاء، رسميا عن تعيينها المدرب السابق لشبيبة الساورة فؤاد بوعلي، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وكشفت إدارة نادي “الفرسان” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن طاقمها الفني الجديد. تحسبا للموسم الكروي 2024-2025.

وسيكون الطاقم الجديد، مكونا من بوعلي، بمساعدة كل من بشيري رضوان، إلى جانب تعيين طاهر شاوش حسين، محضرا بدنيا، ولاوتي صالح مدربا للحراس.

كما أبرزت إدارة البيض، بأن تقديم اللاعبين سيتم مساء اليوم أو غدا الخميس على أقصى تقدير. وذلك خلال التربص المغلق المُقام حاليا بالعاصمة تحضيرا للموسم الجديد.

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