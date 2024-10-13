بوعلي يُثمّن الفوز المُحقق أمام شباب بلوزداد

ثمّن مدرب مولودية البيض، فؤاد بوعلي، الفوز الرائع الذي عاد به فريقه أمس السبت، من مواجهته للمضيف شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ 4 من البطولة.

وجاء انتصار “الفرسان” بثلاثية لهدفين، في اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية 62، بعد 3 هزائم متتالية في الموسم الكروي.

وعن هذا الانتصار، قال بوعلي، في ندوة صحفية عقدها أمس: “اللقاء ككل لعب تحت ضغط من الجانبين. وأظن أن الفريق الذي أحسن تسيير هذا الضغط عرف كيف يستغل الفرصة وبحقق الفوز”.

قبل أن يضيف مدرب البيض: “خسرنا لقاءات وحاولنا التعلم.. لم نأت من أجل الفوز أو التعادل ولا حتى من أجل الهزيمة، جئنا من أجل تقديم مباراة جيدة، وبثقة أكبر نستطيع القيام بشيء، ووقفنا الله وفزنا”.