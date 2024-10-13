بوعلي يُثمّن الفوز المُحقق أمام شباب بلوزداد
بقلم محمد لمين صحراوي
ثمّن مدرب مولودية البيض، فؤاد بوعلي، الفوز الرائع الذي عاد به فريقه أمس السبت، من مواجهته للمضيف شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ 4 من البطولة.
وجاء انتصار “الفرسان” بثلاثية لهدفين، في اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية 62، بعد 3 هزائم متتالية في الموسم الكروي.
وعن هذا الانتصار، قال بوعلي، في ندوة صحفية عقدها أمس: “اللقاء ككل لعب تحت ضغط من الجانبين. وأظن أن الفريق الذي أحسن تسيير هذا الضغط عرف كيف يستغل الفرصة وبحقق الفوز”.
قبل أن يضيف مدرب البيض: “خسرنا لقاءات وحاولنا التعلم.. لم نأت من أجل الفوز أو التعادل ولا حتى من أجل الهزيمة، جئنا من أجل تقديم مباراة جيدة، وبثقة أكبر نستطيع القيام بشيء، ووقفنا الله وفزنا”.
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