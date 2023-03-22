بوعناني:”بلماضي أخبرني أنه ينتظرني في المنتخب وفخور بالالتحاق بالخضر”

كشف الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، والنجم الصاعد في نادي نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني، عن ظروف التحاقه بالخضر.

وصرح بوعناني للقناة الرسمية للفافا عبر اليوتوب:”تحدثت مع الناخب الوطني بلماضي منذ حوالي أسبوعين، بشأن التحاقي بالخضر، وعن الدور الذي سألعبه في التشكيلة”.

وأضاف بوعناني:”لقد سارت الأمور بشكل جيد، وحديثنا كان كُله عن الأمور التكتيكية والأمور المتعلقة بكرة القدم، لقد قال لي الناخب الوطني أنه ينتظرني في المنتخب الوطني، وأنا أردت القدوم وفخور بخطوتي هذه”.

كما أوضح نجم نيس الصاعد بوعناني:”فكّرت بالالتحاق بالمنتخب الجزائري العام الماضي، نعم كنت أمثل فرنسا، لكن قلبي كان دوما مع الجزائر”.