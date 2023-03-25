بوعناني يحظى باعتراف واشادة الرابطة الفرنسية
بقلم كريم تيغرمت
أشادت الرابطة الفرنسية لكرة القدم “الليغ1″، بالدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي.
ونشر الحساب الرسمي “لليغ1″، تغريدة عبر “تويتر”، بعد اول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني، في مواجهة النيجر.
كما أبرزت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، ما قدمه الدولي الجزائري في هذه المباراة، أين أشارت لمساهمته بتمريرة حاسمة في فوز الخضر.
ووصفت الرابطة الفرنسية لكرة القدم “الليغ1″، الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني (18 عاما)، لاعب نادي نيس، بالموهبة.
Bouanani 🇩🇿💎
– 1st game with @LesVerts aged 18
– 1st assist to @Mahrez22 in 10 minutes
𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭. pic.twitter.com/fZoJQbjrBg
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 24, 2023
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