بوعناني يحظى باعتراف واشادة الرابطة الفرنسية

أشادت الرابطة الفرنسية لكرة القدم “الليغ1″، بالدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي “لليغ1″، تغريدة عبر “تويتر”، بعد اول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني، في مواجهة النيجر.

كما أبرزت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، ما قدمه الدولي الجزائري في هذه المباراة، أين أشارت لمساهمته بتمريرة حاسمة في فوز الخضر.

ووصفت الرابطة الفرنسية لكرة القدم “الليغ1″، الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني (18 عاما)، لاعب نادي نيس، بالموهبة.