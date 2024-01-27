بوعناني يوافق على الرحيل نحو لوريان

منح الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني، موافقته النهائية، من أجل الالتحاق بنادي لوريان.

ويرغب نادي لوريان الفرنسي، في استعارة لاعب الخضر، من نيس، إلى نهاية الموسم الجاري، حسبما أكده صبيحة اليوم السبت، الإعلامي الفرنسي سانتي أونا، صحفي موقع “فوت ميركاتو”.

وعاد ذات الإعلامي، مساء اليوم، ليؤكد في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” بأن نيس اتفق مع لوريان على إعارة بوعناني.

مؤكدا بأن الدولي الجزائري وافق بدوره على الرحيل نحو لوريان. مبرزا بأن التفاصيل الأخيرة التي أخرت إبرام الصفقة تتمحور حول الراتب الذي سيتقاضاه بوعناني في ناديه الجديد.

للإشارة فإن بوعناني، المرتبط بعقد مع نادي الجنوب الفرنسي إلى غاية جوان 2027. اكتفى بـ 8 مشاركات هذا الموسم. جمع خلالها 172 دقيقة فقط، الأمر الذي دفعه للموافقة على الرحيل بحثا عن فرص أكبر.