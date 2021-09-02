بوغالي: الجزائريون فوتوا الفرصة على مخططات العدوان بتضامنهم واتحادهم

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021/2022، اليوم الخميس، إن الحرائق الأخيرة، مؤشر على درجة الحقد الذي وصلت إليه بعض الجهات.

وأكد بوغالي، إن وعي الشعب الجزائري، فوت الفرصة على مخططات العدوان التي تستهدف أمننا.

مضيفا إنه وعلى الرغم مما خلفته الحرائق من شهداء وخسائر مادية كبيرة، وحتى نفسية، إلا إن الشعب الجزائري خرج منتصرا، ليعلم القاصي والداني مدى تضامنه واتحاده وتمسكه بوطنه.

وأشار بوغالي، إلى أن هبة الشعب الجزائري مع إخوانه المتضررين مع الحرائق، شملت أفراد جاليتنا بالخارج، والذين برهنوا على مدى تمسكهم بوطنهم وحبهم لأرضهم الطاهرة، وأبدوا من التآزر والتعاطف ما يدحض كل الشكوك في وطنية أبنائنا.

مضيفا إن الجالية الجزائرية، كانت حاضرة بقوة من خلال تضامنهم ووقوفهم إلى جانب اخوانهم منذ بداية جائحة كورونا.

ورفع بوغالي، كل آيات التقدير والعرفان لأبناء جاليتنا في الخارج شاكرا أفراد الجيش الباسل، ومصالح الغابات والحماية المدنية وغيرهم ممن ساهم في التصدي لحرائق الغابات.

كما ثمن ذات المتحدث، قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين، مطمئنا الجميع، بأن العملية ستتم في أقرب وقت، لأن الجزائر لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها.

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