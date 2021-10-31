بوغالي: الجزائر حرة وقوية بجيشها وشعبها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي أن الجزائر قوية وواقفة بقيادتها وبجيشها وبشعبها الواعي. ونفتخر لأننا في جزائر حرة ومستقرة

وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية، قال بوغالي أننا نعيش هذه الذكرى في وقت إستشنائي وخاص. و في حركية كبيرة صنعتها القيادة والجيش والشعب الواعي.

وتابع القول: “نسترجع هذه الذكرى لنفتخر بأمجاد وبطولات، ونسترجع أمجاد الثورة التي عرفها التاريخ والتي تضرب في أعماق الحضارة”. ونسترجع هذه الذكرى لنكرس الحرية والتحرر من كل أشكال الإستعمار”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الإستعمار لا يعي الدرس. والشعوب التي ثارت ثارت لتعيش حرة. مضيفا، أنه في ظل الجزائر الجديدة الجزائريون ساعون لبناء دولتهم النابعة من الإرادة الشعبية لتقوية. من أجل التقوية الوطنية ولتلبية والحفاظ على رسالة الشهيد.

وقال: “نحن نستكمل بناء المؤسسات نفتخر بالجزائر المستقلة ومستعدون للإستكمال التحديات بشعب متحد. وتحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي عمل على تصحيح المصطلحات والمفاهيم ووضع النقاط على الحروف”.

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