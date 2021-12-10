بوغالي: العالم الإسلامي يواجه تحديات.. والجزائر ستبقى داعمة لفلسطين

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن العالم الإسلامي يواجه تحديات زادت من تنافس الأجندات الخارجية لعرقلة إستقرار الدول.

وأضاف بوغالي خلال كلمة له في المؤتمر السادس عشر لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن الأجندات تشجع على التطبيع مع الكيان الصهيوني وبناء شراكات عسكرية ترهن مستقبل علاقات الإخاء.

وكشف بوغالي، أن دولة فلسطين تواجه تحديات تهدف لعرقلة مسار إقامة دولتهم المستقلة. خاصة وأن الكيان الصهيوني يستمر في طمس التراث الفلسطيني بمحاولة تهويد المقدسات.

وأوضح بوغالي أن الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، أكملت بناء مؤسساتها استجابة لمطالب الحراك المبارك و لا تزال وفية لمواقفها الثابتة. لأن فلسطين تشكل بعدا روحيا ووجدانيا لكل الجزائريين وهي قضية مقدسة للجزائر حكومة وشعبا. مشيرا إلى أن الجزائر مع نصرة الشعب الفلسطيني في نضال من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أن الجزائر ستبقى داعمة لدولة فلسطين ولشعبنا الفلسطيني وداعية للمصالحة الفلسطينية الوطنية. _يضيف بوغالي_

من جهته كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني كافة الشعوب الإسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وإدانة سياسة الكيان الصهيوني من السيطرة بالتطبيع أو التواطؤ. لأن الجزائر فاعلة لحل النزاعات بالطرق السلمية و التنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحقيقا لعلاقات أكثر تكاملا.

وأشار بوغالي في سياق ذي صلة، أن الجزائر، التي لم تعد دولة عبور فحسب بل وجهة لاستقرار المهاجرين تبنت مقاربة إنسانية قائمة على مبادئ التضامن. لأن الضمير الإنساني يستدعي العمل في الأطر البرلمانية الجهوية والدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته السيدة.

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بوغالي يشارك في المؤتمر 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا

وشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي على رأس وفد برلماني مشترك في فعاليات المؤتمر 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا يومي 9 و10 ديسمبر الجاري. وأوضح بيان للمجلس، أن بوغالي، يشارك في فعاليات هذا المؤتمر على رأس وفد برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة)، حيث تنعقد أشغال هذا المؤتمر وكذا الاجتماعات الملازمة تحت شعار “المشاركة، الضمير والإسلام: فلسطين، الهجرة وأفغانستان”.