نشر إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني عبر حسابه على الفيسوك منشور يدعم فيه ويساند الخضر. وهذا عقب الإنهزام أما منتخب كوت ديفوار وإقصاءه من كأس إفريقيا.

وكتب إبراهيم بوغالي ستبقون الافضل ثقتنا كبيرة في مدربنا بلماضي وأشباله صانعي أفراح الجزائريين

وإنهزم الخضر مساء اليوم امام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3- 1 في إطار تصفيات الجولة الاولى للمجموعة E في نهائيات كأس إفريقيا.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعث برسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، تهانيه للشعب الجزائري، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022. كما قال ابراهيم بوغالي في منشور على الفايسبوك “عام سعيد، وعهد جديد، وعزم أكيد”.

وأكد رئيس المجلس، أن الجزائر تتطلع إلى عهد مشرق تطوي فيه صفحة من الجمود والتقهقر والنكوص. مضيفا “عهد عادت فيه الكلمة للشعب الذي استكمل بناء مؤسساته الدستورية ، ويتأهب لولوج عالم التقدم والتطور. كما تابع بوغالي “وهو عازم على التحدي بكنف وحدته وتلاحمه بجبهة داخلية متراصة مع جيشه الباسل سليل جيش التحرير الوطني”. “جبهة تتكسر عليها كل أمواج المؤامرات والدسائس” .

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كما أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، “يأتي العام الجديد والجزائر الأبية تضع قدمها الراسخة على طريق البناء”. وهذا “تحقيقا للوعود التي قطعها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ابتداء بتحيين وتكييف كل القوانين لتنسجم مع الدستور الجديد”. تابعا “والذي كان استجابة لرغبة الشعب الملحة من خلال حراكه المبارك الأصيل” .

ودعا بوغالي، إلى الانخراط في البرنامج الواعد لرئيس الجمهورية، بالالتزام غير منقوص “لنكون في مستوى تطلعات الشعب”. “الذي ينتظر منا الكثير كممثلين له في الهيئة التشريعية” .

كما تابع رئيس المجلس “إننا نغتنمها فرصة بمناسبة حلول العام الجديد ، لنتضرع إلى الله بأن يحفظ الجزائر”. و”أن يسدد خطى رجالها ونسائها المخلصين والمخلصات، وأن يوفقهم إلى بناء مجدها وسؤددها”. “أعاد الله علينا العام وعلى الأمة وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات. وكل عام والجزائر رائدة بشعبها الأبي وجيشها القوي”.