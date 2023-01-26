بوغالي عن تدنيس القرآن.. مؤتمرنا سيرد بقوة على هذا السلوك الهمجي والعنصري

استنكر رئيس مجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، تدنيس القرآن الكريم، معتبرا إياه بـ”الجريمة النكراء”. قائلا “طالما نوهنا على الممارسات العنصرية آخرها في ستوكهولم”. “مؤتمرنا سيرد بقوة على هذا السلوك الهمجي والعنصري”.

وذكر بوغالي، أن القدس الشريف، يعرف الظلم على غرار توسيع الاستيطان والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وانتهاك حرمات المسجد الأقصى من وزير إسرائيلي. داعيا اللجنة الدائمة إلى دراسة متمعنة في هذه التطورات وتقديم توصيات مباشرة.

كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن التحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية، تفرض الاتحاد من الجميع.

في حين، أشار بوغالي على هامش الأشغال التحضيرية لاجتماع مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن الشعوب تريد أن تكون لاعبا قويا في الدور القادم.

ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى تجديد الطاقات والجامعة ومراكز البحث للتعامل مع رهانات العصر. مشيرا إلى أن التضخم وآثار التغيرات المناخية تظلم اقتصادات العالم.

وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الاسلامية على إثر الحادثة الخطيرة لتمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تجدد الجزائر استنكارها أمام تكرار هذه الأفعال الاستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي.

وتدعو الجزائر حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية والعملية لمنع ورَدْعِ المساس بالمقدسات الدينية. ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعلاء قيم التسامح والعيش معا.