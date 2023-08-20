بوغالي في زيارة رسمية إلى إيران

يشرع ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستغرق أربعة أيام.

تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها لبوغالي نظيره محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وسيكون بوغالي، خلال مدة إقامته، لقاءات ستجمعه ببعض كبار المسؤولين في الجمهورية. وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات.

وسيخصص جانب من هذه الزيارة لبرنامج منوع يتضمن التنقل إلى مواقع ومقرات مختلفة ذات طابع إقتصادي وثقافي.