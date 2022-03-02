بوغالي: من الضروري هيكلة النصوص التشريعية لتكييفها مع الدستور

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الثلاثاء، أن هيكلة النص التشريعي يتطلب دراسة كافية بماهيته وتتبع مراحله حتى تكون النصوص التشريعية منسجمة فيما بينها ومتكيفة مع الدستور.

و اعتبر بوغالي في كلمة له خلال الندوة التكوينية لفائدة النواب حول إجراءات العمل التشريعي و البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني، أن عملية التكوين المستمر هي الحجر الأساسي لأي بناء وفي جميع المجالات والقطاعات خاصة المجال التشريعي.

وتابع:”أشارككم هذا اليوم التكويني الذي يهدف لترقية الأداء ولمعرفة المراحل والإجراءات التي يتطلبها النص التشريعي.”

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