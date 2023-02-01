بوغالي ورئيس مجلس النواب الماليزي يستعرضان الشراكة الاقتصادية وسبل ترقيتها

أدى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء. زيارة مجاملة إلى داتو جوهري بن عبدل رئيس مجلس النواب الماليزي بمقر إقامته في الجزائر.

وتناول الطرفان، خلال لقاء جرى في جو ودي، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين. وبحثا آفاق تطويرها في إطار من التنسيق والتشاور.

كما سمح اللقاء أيضا باستعراض مجالات الشراكة الاقتصادية التي تجمع الجزائر وماليزيا. حيث أشاد بوغالي و داتو بما تحقق من إنجازات يمكن أن ترتقي إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب.