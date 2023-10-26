بوغالي يحث على تعزيز الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ وطنيا ودوليا

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس الأربعاء اجتماعا، خصص لتقييم أداء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ في الفترة المنصرمة مع وضع رؤية مستقبلية لها.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أوضح بوغالي أن “فكرة تأسيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ التي أنشئت بتاريخ 29 سبتمبر 2022. جاءت كنتيجة حتمية للتطورات البيئية والمناخية التي يشهدها عالمنا اليوم من جهة. وللالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى، والتي تفرض على الجميع الالتفاف حولها والعمل دون هوادة لتحقيقها”.

كما حث بوغالي على ضرورة تعزيز الشبكة البرلمانية وطنيا ودوليا داعيا إلى النظر في رسم إستراتيجية شاملة تفتح آفاقا للتعاون مع الحكومة وكل الجهات الفاعلة ذات الصلة. لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية من خلال العمل التشريعي والرقابي. وذلك بما يجعل الجزائر نموذجا رائدا في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف بوغالي أن مسألة البيئة والمناخ ليست قضية محلية بل قضية عالمية أيضا. مبرزا أن ذلك يدعو إلى المشاركة الفعالة في المنتديات الدولية ودعم الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة والمناخ.

والمرافعة لصالح الجزائر التي تواجه مع باقي الدول الإفريقية عبئا كبيرا مقابل تملص الدول الكبرى من مسؤولياتها في تحمل الخسائر. والأضرار الناتجة عن التلوث البيئي الذي تتسبب فيه نشاطاتها التصنيعية المكثفة.

وإقترح بوغالي في الأخير، توسيع العضوية في الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ. من خلال دعوة أعضاء جدد يتشاركون نفس الرؤية والأهداف لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية. وتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل أساس إنشاء الشبكة، حسب ذات البيان.

وحث المتدخلون أيضا على رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع من خلال سن قوانين تجبر على احترام البيئة.كما اقترحوا العمل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال للخروج بخارطة طريق للحفاظ على البيئة.