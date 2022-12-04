بوغالي يدشن المقر الجديد للمركز الطبي الاجتماعي

أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، على تدشين المركز الطبي الاجتماعي الجديد الذي هيئ مؤخرا بمقر المجلس.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حضر التدشين، عدد من نواب الرئيس. وكذا رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني.

ووقف رئيس المجلس على مختلف المصالح الطبية بهذا المركز، والتي تشتمل على قسم للطب العام، وقسم لجراحة الأسنان وآخر للتمريض. وهي مزودة بتجهيزات طبية حديثة، ويقوم عليها طاقم طبي وشبه طبية مؤهلان.

وترمي إعادة تهيئة هذا المرفق الصحي إلى ضمان تكفل أمثل بالنواب والموظفين. الذين سيستفيدون من الفحوص الطبية والعلاج وخدمات التمريض وفق البرتوكولات الصحية المعمول بها.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة الحفاظ على هذا المرفق الطبي وحث على تقديم مستوى نوعي من الخدمات الصحية.

مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على توفير مزيد من المعدات الحديثة والتجهيزات الطبية إذا لزم الأمر.

ولاقت الحلة الجديدة للمركز الطبي الاجتماعي استحسان موظفيه الذين ثمنوا مبادرة رئيس المجلس بإعادة تهيئته.

حيث قدروا ما تدل عليه من حرص على تحسين ظروف العمل التي يشكل الجانب المنشآتي أحد أهم ركائزها.

وكانت هذه الزيارة التفقدية أيضا فرصة لرئيس المجلس كي يقف على نيابة مديرية النشاط الاجتماعي التي هيئ لها جناح داخل المركز.

وقد استمع بالمناسبة إلى عرض حول عملها في مجال تأطير النشاطات المرتبطة بالعمل الاجتماعي. وكذا نظامها المتقدم في التعامل مع الملفات الطبية.

وأشار البيان، إلى أن رئيس المجلس كان قد تفقد، عقب ذلك، وكالة البريد التي تمت إعادة تهيئتها مؤخرا.

كما عاين المقر القديم للمركز الطبي الذي ينتظر أن تعاد تهيئته وتجهيزه ليكون مقرا لنشاط آخر.