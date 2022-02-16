بوغالي يستعرض مع رئيس مجلس النواب الأردني العلاقات التاريخية بين البلدين

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي.

وحسب تغريدة بوغالي، فإن الطرفان استعرضا الطرفان العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. كما حرصا على الارتقاء بالعمل في كل المستويات لاسيما على الصعيد البرلماني.

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إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بنظيره رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي.

وحسب تغريدة لبوغالي، فقد تناول الطرفان، واقع العلاقات المميزة بين بلدينا.

كما حرص بوغالي، على توجيه دعوة له لزيارة الجزائر لتكون فرصة لبحث تعزيز التعاون على جميع الأصعدة.

كما إلتقى بوغالي أمس الثلاثاء،برئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وجاء هذا اللقاء، بمناسبة حضور بوغالي، للمشاركة في أشغال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي. وكذا المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية بالقاهرة.

فيما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، من طرف رئيس البرلمان العربي، عقب وصوله مطار القاهرة. للمشاركة في المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

فيما سيعقد المؤتمر، يوم السبت المقبل الموافق 19 فيفري الجاري بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

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