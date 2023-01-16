بوغالي يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب المبعوث الخاص لرئيس فلسطين محمود عباس.

كما جدد رئيس المجلس مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدا ما تكتسيه من أهمية محورية بالنسبة للجزائر وللأمة العربية. وذكر بوغالي في هذا المقام بمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعقد مؤتمر لم الشمل. من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية والتي جسدها إعلان الجزائر التاريخي.

وأبرز رئيس المجلس الشعبي، لضيفه ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية لإنهاء الانقسام وتسخير كل الجهد لمواجهة الاحتلال الصهيوني. الذي يتمادى باستمرار في انتهاكاته للأرض والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني. مذكرا أن الجزائر ستظل بكل إمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية.

ومن جانبه، قال الرجوب إنه جاء إلى الجزائر حاملا رسالة امتنان واعتراف بما أظهرته الجزائر من مواقف ثابتة. لتوفير أسباب القوة والقدرة على الديمومة للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. كما عبر الرجوب عن تقديره العميق أيضا لكون الجزائر حاضنة للقضية الفلسطينية في كل محطاتها. وآخرها مشروع احتواء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز الوحدة الفلسطينية.

وواصل الرجوب حديثه مذكرا بأن القضية الفلسطينية تعني إقامة دولة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس. منتهزا السانحة ليشكر الجزائر التي أفشلت بمواقفها الثابتة محاولات احتواء القيادة الفلسطينية. وكذا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على سعيه لتحقيق اللقاء التاريخي بين الفصائل. لاسيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين المحتلة.

في حين، جدد الرجوب الالتزام بإنجاح مبادرة لم الشمل وتحقيق الوحدة الفلسطينية كشرط لإقامة الدولة المستقلة. مؤكدا أنها حتمية لا بد من تحقيقها لاستجماع كل القوى ومواجهة الاحتلال.