بوغالي يستقبل الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب افريقيا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، فيكيل باليلا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، جرى اللقاء بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر- جنوب افريقيا” رياض حناشي. ورئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أحمد بوبكر. إلى جانب ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سمير باشا.

وذكر رئيس المجلس بالعلاقة القوية والمتجذرة بين البلدين والتي تطبعها قيم الصداقة والتضامن والتعاون. خاصة حول ما تعلق بقضايا الأمن والسلم وتحرير القارة الإفريقية من الاستعمار والتبعية.

وأكد بوغالي في هذا السياق، ضرورة رفع التحديات التي تواجهها القارة. لاسيما تلك المتعلقة بالأمن، الغذاء، الطاقة والمناخ من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعوب الإفريقية.

وعلى الصعيد البرلماني، فقد أوضح رئيس المجلس أن البرلمان الجزائري على استعداد تام لتوطيد علاقات التعاون الثنائي من خلال تقاسم الخبرات وتبادل الوفود البرلمانية.

مشيرا في هذا المقام إلى أن تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع جمهورية جنوب افريقيا. قد جاء ليعزز هذا المسار وإعطائه الإضافة اللازمة.

وعلى الصعيد الدولي، نوه بوغالي بتناسق المواقف بين الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا. حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وركز بوغالي بشكل خاص على ضرورة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره. وفقا للقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

واستعرض بوغالي مواقف الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية. كما تطرق إلى القضايا المتعلقة بترقية السلم والأمن والاستقرار في افريقيا. وكذا محاربة الإرهاب والتطرف العنيف ضمن الأطر التي يضمنها الاتحاد الافريقي في سبيل تعزيز العمل الإفريقي المشترك.

باليلا يؤكد حرص بلاده على ترقية التعاون على الصعيد البرلماني

ومن جهته، جدد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، حرص بلاده على ترقية التعاون على الصعيد البرلماني. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور لجان الصداقة وفتح قنوات للحوار بهدف تعزيزه والإرتقاء به.

كما جدد باليلا دعم بلاده اللامشروط للقضايا العادلة في العالم كقضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية. وندد، في هذا الشأن، بالجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. مذكرا بمعارضة بلاده طلب الكيان الصهيوني الانضمام للاتحاد الإفريقي كملاحظ.

وتابع باليلا منوها بطلب حكومة بلاده من محكمة العدل الدولية التدخل لمحاسبة مسؤولي هذا الكيان عن جرائمهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و فيما يتعلق بالصحراء الغربية، فذكر باليلا بأن بلاده قررت إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصحراء الغربية. وأكد استعدادها لبذل جهود حثيثة لتمكين شعب آخر مستعمرة في إفريقيا من حقه في تقرير مصيره.