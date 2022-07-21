 بوغالي يستقبل رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، مريم بنت عبد الله العطية. وذلك على هامش زيارة العمل التي تقوم بها للجزائر بصفتها رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شكل اللقاء سانحة لاستعراض واقع وآفاق حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم العربي. حيث أكد رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود وتبادل التجارب والخبرات. بما يرقي عمل وجهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات.

وأشار بوغالي، للدور الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني في دعم كل المساعي الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان على المستوى العربي. وجدد دعمه لجميع الاقتراحات والمبادرات الهادفة في هذا الإطار.

ومن جهتها، أشادت سعادة مريم بنت عبد الله العطية بجهود الدولة الجزائرية وبالأشواط التي قطعتها في الرقي بمجال حقوق الإنسان. كما أبدت إعجابها بمجال الحرية الذي يتمتع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر لا سيما من خلال تكريس استقلاليته ماليا وإداريا. داعية إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات توطيدا للعلاقات القوية. التي تجمع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر.

في حين، استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مريم بنت عبد الله العطية. وهذا في زيارة مجاملة أدتها له في إطار الزيارة التي تقوم بها لبلادنا في الفترة من 20 إلى 24 جويلية.

كما تناول المسؤولان خلال هذا اللقاء واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.