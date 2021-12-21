بوغالي يستقبل سفير قطر وهذا ما دار بينهما

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن قطر جاهزة لاحتضان كأس العالم 2022 بكل أريحية وستكون في مستوى الحدث. في حين أشاد بوغالي، بالتنظيم المحكم لدورة كأس العرب فيفا 2021.

كما ذكر رئيس المجلس الشعبي، بالعلاقات المتميزة بين قطر والجزائر، ووجهات النظر المتطابقة تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مذكرا بالمواقف التاريخية والمشرفة لدولة قطر.

وتطرق بوغالي إلى العديد من النقاط الهامة، منها ما تعلق بتثمين الشراكة الموجودة حاليا. كما دعا في نفس الوقت إلى ضرورة توسيعها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. خاصة وأن الجزائر تعمل على تحيين قانون الاستثمار ليكون أكثر جاذبية وهو التوجه الجديد للجزائر، انطلاقا من قاعدة “رابح-رابح”.

في حين أكد رئيس المجلس الشعبي، أن مواقف الجزائر ثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم. مشيرا أن القضية الفلسطينية مقدسة لدى الجزائريين، وأن مبادرة رئيس الجمهورية من أجل توحيد الصف الفلسطيني لأكبر دليل على ذلك. مضيفا أن حلها لا يكون إلا تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.

كما قدم رئيس المجلس لمحة عن الإصلاحات والتغييرات التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات والخطوات النوعية لدمقرطة المؤسسات. والذي يدخل كما أضاف في إطار التزامات رئيس الجمهورية، والتي تأتي استجابة لمطالب الحراك المبارك والأصيل وخدمة للوطن والمواطن.

و وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، بوغالي تهنئة لزميله رئيس الشورى القطري. مؤكدا استعداد المجلس للتعاون والعمل مع نظيره القطري.

و من جهته، أعرب سعادة سفير قطر بالجزائر عن سعادته بالترحيب الذي حظي به من طرف رئيس الجمهورية. مشيدا بالمواقف الثابتة والتاريخية للجزائر التي كانت سباقة دائما للوقوف مع قطر. وهو كما أضاف دليل قاطع على العلاقة الراسخة بين البلدين.

كما ثمن سفير قطر الإصلاحات التي تشهدها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون في جميع المجالات. موضحا أن قطر على استعداد تام لبعث العلاقة مع الجزائر بكل المجالات وتفعيل عمل اللجنة المشتركة للبلدين وتطويرها.

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