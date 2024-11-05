بوغالي يستقبل وفدا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، وفدا برلمانيا مشتركا. يضم أعضاء من الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”. برئاسة ماركوس بيريستريلودي فاسكونسيلوس.

كما يضمّ أعضاء من اللجنة الفرعية حول المرونة والأمن المدني. وكذا المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط، برئاسة فرناندو غوتيريث.

وحسب بيان المجلس، تم التطرق، خلال اللقاء، إلى “العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الهيئتين ومسائل تتعلق بالراهن الدولي، لا سيما الوضع السياسي والبيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على غرار تصفية الاستعمار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وكذا التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الساحل الأفريقي والتغير المناخي”.

وأكد رئيس المجلس أن الزيارة تأتي والجزائر تواصل تحقيق منجزات عديدة في مجالات مختلفة. وتستمر في تعميقها مع بداية العهدة الرئاسية الثانية للرئيس تبون.

كما ذكّر رئيس المجلس بما تحقق على صعيد بناء المؤسسات ودعم الحريات وتمكين الشباب والنساء من الولوج للعمل السياسي.

وجدّد بوغالي في اللقاء ذاته على “التأكيد على مواقف الجزائر بخصوص احترام سيادة الدول ونبذ الانحياز للأطراف المتصارعة. وكذا حرصها على التسويات السلمية القائمة على احترام الشرعية الدولية”.

وذكّر بوغالي بـ”موقف الجزائر من القضية الصحراوية العادلة ودعمها حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير طبقا للوائح الأمم المتحدة”.

وأبرز بالمناسبة، رئيس الوفد البرلماني المشترك عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي أهمية هذه اللقاءات واعتبرها “خطوة هامة في تعزيز العلاقات مع الجزائر والعمل المشترك بشكل منسق لمواجهة التحديات العالمية وإيجاد الحلول للأزمات المستعصية في المنطقة المتوسطية”.

وأشار فرناندو غوتيريث عن المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط إلى “ضرورة توسيع العلاقات القائمة مع البرلمان الجزائري والرقي بها نحو آفاق جديدة تسمح بتبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات القائمة”.