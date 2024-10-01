بوغالي يشارك في مراسم تنصيب رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية

حلّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ليلة أمس الإثنين بالعاصمة مكسيكو سيتي. بتفويض من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. للمشاركة في مراسم تنصيب رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية المنتخبة، كلوديا شينباوم.

وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار فيليبي أنخيليس الدولي ممثل عن الخارجية المكسيكية السفير أوكتافيو تريب فيلانويفا. وبحضور سفير الجزائر بمكسيكو جمال مكتفي.

وستتم مراسم تنصيب رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، نهار اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عنهم. كما يرافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي حذيفة زغوان والنائب لعبيد لحسن.