بوغالي يُعزّي في استشهاد المقدم الطيار بكوش نصر

بعث إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، برسالة تعزية ومواساة في استشهاد المقدم الطيار بكوش نصر، في حادث تحطم طائرة عسكرية بأدرار، أثناء مهمة تدريبية.

وكتب بوغالي، عبر صفحته الرسمية للمجلس على فيسبوك: “بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره. تلقيت نبأ استشهاد المقدم الطيار بكوش نصر، في حادثة تحطم طائرة أثناء مهمة تدريبية”.

وأضاف بوغالي: “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد، وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي. إنا لله و إنا إليه راجعون”.