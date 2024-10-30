بوغالي يعزي في وفاة المجاهد العقيد الطاهر زبيري

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، برسالة تعزية ومواساة لعائلة المجاهد العقيد الطاهر زبيري. قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة السابق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 عاما.

وجاء في نصّ الرسالة أن الفقيد كان “واحدا من رموز وأبطال الثورة التحريرية المباركة. وهو من الرعيل الأول للثورة التحريرية المظفرة وأحد صانعيها”.

وأضاف “أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم بوغالي إلى كافة أفراد عائلة المرحوم بأخلص التعازي وأصدق عبارات التعاطف والمواساة, سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه في الجهاد الصبر والسلوان”.