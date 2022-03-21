بوغالي يعزي في وفاة رئيس البرلمان الأوغندي
تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، بتعازيه القلبية على إثر وفاة رئيس البرلمان الأوغندي جاكوب اولنياح Jakob Oulanyah.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال بوغالي:”باسم المجلس الشعبي الوطني أتقدم بأخلص التعازي لعائلة وشعب وبرلمان أوغندا إثر وفاة السيد جاكوب اولنياح Jakob Oulanyah رئيس البرلمان الأوغندي.”
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني:”الرجل الذي ستبقى إسهاماته وإنجازاته شاهدا على إخلاصه، وزادا سيمكن إخواننا في أوغندا من اجتياز هذا المصاب الجلل.”
بوغالي: الجزائر حريصة على مواصلة تعاونها الاستراتيجي مع الصين
بوغالي: الجزائر حريصة على مواصلة تعاونها الاستراتيجي مع الصين
كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الثلاثاء الماضي، حرص الجزائر على مواصلة تعاونها الاستراتيجي مع الصين.
وفي بيان للمجلس، فقد أجرى بوغالي محادثات هامة مع نظيره لي زهانشو رئيس المجلس الشعبي الوطني لجمهورية الصين الشعبية عن طريق التحاضر المرئي.
وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، في مستهل المحادثات، أن الجزائر حريصة على مواصلة تعاونها الاستراتيجي مع الصين.
موضحا أن تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة، هذا اليوم، سيكون إشارة انطلاق نحو نسق جديد ومنتعش من التعاون البرلماني المثمر.
كما اكد رئيس المجلس بأن الجزائر، المتشبثة بموقفها بأن الصين وحدة موحدة، ماضية في نهجها لتحقيق تنمية شاملة
ومستدامة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأضاف بأن المجلس الشعبي الوطني سيعكف على مراجعة مجموعة من القوانين الاقتصادية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار،
لجعلها أكثر تحفيزا وجاذبية لرؤوس الأموال.
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني أن بوغالي هو أول رئيس برلمان يتحادث معه منذ بداية هذا العام.
كما أعرب عن ارتياحه للعلاقات التاريخية والعميقة التي تجمع البلدين، قبل أن يضيف بأن التعاون الثنائي حقق نتائج إيجابية ملموسة.