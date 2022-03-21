بوغالي يعزي في وفاة رئيس البرلمان الأوغندي

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، بتعازيه القلبية على إثر وفاة رئيس البرلمان الأوغندي جاكوب اولنياح Jakob Oulanyah.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال بوغالي:”باسم المجلس الشعبي الوطني أتقدم بأخلص التعازي لعائلة وشعب وبرلمان أوغندا إثر وفاة السيد جاكوب اولنياح Jakob Oulanyah رئيس البرلمان الأوغندي.”

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني:”الرجل الذي ستبقى إسهاماته وإنجازاته شاهدا على إخلاصه، وزادا سيمكن إخواننا في أوغندا من اجتياز هذا المصاب الجلل.”

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